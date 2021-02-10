الأمم المتحدة تحذر من تزايد العنف فى مخيمات اللاجئين السوريين

جدة - نرمين السيد - حذرت تقارير دولية من تزايد العنف فى المخيمات السورية، واستنكرت استمرار احتجاز النساء والأطفال فى المخيمات على أسس غير واضحة، واعتبرته مصدر قلق بالغ يستوجب المساءلة والحقيقة والعدالة.





وبحسب خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان الدولى، فإن الآلاف عرضة للعنف والاستغلال والإساءة والحرمان فى ظروف ومعاملة ، قد ترقى إلى التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولى، وهم محرومون من العلاج وقد توفى بالفعل عدد غير معروف منهم بسبب ظروف الاحتجاز.

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن المسؤولية تقع على عاتق الدول، وعليهم اتخاذ خطوات إيجابية وتدابير فعّالة لحماية الأفراد الذين هم فى أوضاع هشة، ولا سيّما النساء والأطفال، الموجودين خارج أراضيهم حيث يتعرّضون لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وبعث خبراء مجلس حقوق الإنسان الدولى برسائل رسمية إلى الدول التى لديها مواطنين فى مخيمى الهول وروج شمال شرق سوريا، لحثّها على إعادتهم لأوطانهم دون تأخير وانتشالهم من الظروف البائسة التى يعيشون بها فى المخيمين.

وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء تدهور الوضع الأمنى والإنسانى فى مخيمى الهول وروج "ويضمّ هذان المخيّمان 64 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال،لكن فى مخيم الهول" أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا فى سوريا ويشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين.

وفى سياق متصل، أعرب الخبراء عن قلق خاص إزاء عملية "جمع معطيات" حدثت فى المخيمين فى يوليو الماضى، وأشاروا إلى "جمع بيانات شخصية للغاية وفريدة من نوعها عن النساء والأطفال فى ظروف لا يمكن فيها منح الموافقة بحريّة، وليس من الواضح فيها من سيكون له حق الوصول إلى هذه البيانات وكيف يمكن استخدامها.

وبحسب الخبراء، استهدف هذا الإجراء فقط العائلات التى لها صلات بمقاتلى داعش الأجانب، بما فى ذلك النساء والأطفال الذين يعانون بالفعل ،من التمييز الشديد والتهميش وسوء المعاملة على أساس انتمائهم المزعوم إلى الجماعة، وقد استبعدت العملية الجهات الفاعلة الإنسانية إلى حدّ كبير، بما فى ذلك العاملون فى المجال الطبى".

وذكّر الخبراء بأن على الدول الامتناع عن أى أعمال من شأنها أن تعرّض الأفراد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى موطنهم، وأن تدعم بنشاط إعادة اندماجهم بتقديم الدعم الاجتماعى والنفسى والتعليمى الكافى، مع إدراكهم للبُعد المتعلق بالنوع الاجتماعى والصدمات التى ربما تعرّضت لها النساء والفتيات.