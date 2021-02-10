وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية ـ أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.
وشدد التحالف على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
من جانبها، أشارت قناة "العربية"، إلى استئناف الرحلات فى مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.
يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة على حريق فى طائرة مدنية بمطار أبها نتيجة اعتداء الحوثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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