السيطرة على حريق فى طائرة مدنية بمطار أبها نتيجة اعتداء الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتداء إرهابى نفذته ميليشيات الحوثى مستهدفة مطار أبها الدولى، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات الحوثية.





وأكد التحالف، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية ـ أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

وشدد التحالف على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

من جانبها، أشارت قناة "العربية"، إلى استئناف الرحلات فى مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.

يأتى ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا تجاه السعودية.