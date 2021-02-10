أبو الغيط: الحوار الفلسطينى بالقاهرة حقق التوافق المطلوب

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذى استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكداً أن الحوار حقق التوافق المطلوب الذى يُمهد لإجراء الانتخابات المُقبلة، التشريعية والرئاسية، فى أجواء إيجابية.





وقدم أبو الغيط، وفقا لبيان صحفى، الشكر لمصر على رعايتها الحوار فى هذا التوقيت المهم، مشيراً إلى أن الانقسام طالما مثل خصماً من الموقف الفلسطينى، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معاً، مؤكداً تقديره الكبير للرئيس عباس الذى أطلق هذه العملية السياسية بقراره عقد الانتخابات، وداعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تمّ الاتفاق عليه.

وأكد أبو الغيط، أن الانتخابات تُمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولى إلى بذل كل جهدٍ ممكن من لضمان انعقاد الانتخابات فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن إسرائيل -كدولة قائمة بالاحتلال- مُلزمة بواقع القانون الدولى بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية فى عموم الأراضى المحتلة.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط قوله إن الجامعة ستقف إلى جوار فلسطين فى هذه المرحلة السياسية الهامة، مؤكداً أن مراقبين من قِبل الجامعة العربية سيتابعون سير العملية الانتخابية فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أنه يتوقع مشاركة كبيرة تعكس الوعى السياسى للشعب الفلسطينى، وإدراكه لأهمية هذه المحطة فى المسار النضالى من أجل بناء الدولة المستقلة.

جاءت كلمات أبو الغيط عقب استقباله اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، فى مقر الأمانة العامة بالجامعة العربية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر فى شأن كيفية البناء على الاجتماع الوزارى الطارئ الذى عُقد بالقاهرة قبل يومين، والذى عكس إرادة عربية واضحة لإسناد الموقف الفلسطيني، والتأكيد على الالتزام بثوابت القضية، والعمل على إطلاق عملية تفاوضية تقود إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الوزراء العرب بعثوا برسالة واضحة للعالم عبر اجتماعهم الأخير بأنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين فإن العرب يتحدثون بصوتٍ واحد، ويتبنون نفس النهج.