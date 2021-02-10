وزير الخارجية الجزائرى: مستعدون للتعاون مع المجلس الرئاسى الليبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اتصال هاتفى للوزير الجزائرى اليوم، مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنتخب موسى الكونى.
وقال بوقدوم - فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى - "تواصلت هاتفيا مع أخى العزيز موسى الكونى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنتخب وعبرت له عن استعدادنا الكامل للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا"، مضيفا "أكدت تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الليبى الشقيق".
وكان صبرى بوقدوم قد تلقى فى وقت سابق اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء المنتخب لليبيا عبد الحميد دبيبة، حيث أبدى بوقدوم للمسؤول الليبى استعداده للتعاون والعمل معا لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، كما أعرب له عن تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبى الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل فى شؤونه الداخلية.
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