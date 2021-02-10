أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء، أنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل.
ووفقًا لما نقلته شبكة "العربية"، أضاف أندارجاشيو، أن بلاده مع أي اتفاق حول سد النهضة قابل للتطبيق.
يذكر أن مصر والسودان أكدا أكثر من مرة، أنه يجب الوصول إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا، قبل أن تبدأ الأخيرة في ملء سد النهضة، وذلك حفاظًا على الحقوق المائية لكل من الخرطوم والقاهرة.
وحذر وزير الري السوداني، ياسر عباس في وقت سابق، من خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدّها على النيل الأزرق، موضحًا أن ملء السد يشكّل "تهديدا مباشرا" لأمن السودان القومي.
ومن جانبه، أعرب مبعوث الاتحاد الأوروبي، بيكا هافيستو، عن أسفه لفشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وقال هافيستو في تصريحات لقناة "العربية" إنه لا يجب ملء السد قبل الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، مضيفًا: "على مصر والسودان وإثيوبيا التوافق قبل الملء الثاني للسد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعنت جديد..وزير إثيوبي: لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.