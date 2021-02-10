الوضع مقلق.. ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 371356 حالة . وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 306 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 362368 حالة. وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6415 حالة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2573 والحالات الحرجة 417 حالة. وكان المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، قد وجه أمس الثلاثاء، نداء عاجلا للجميع بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن الوضع ما زال مقلقًا.

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