إعفاء مصرف الراجحي بالمملكة لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية 1442

إعفاء مصرف الراجحي بالمملكة؛ هو أحد البنوك المصرفية الهامة داخل المملكة، حيث يهتم المواطنين والمقيمين دوماً بآخر أخبار مصرف الراجحي، ولذلك يبحث الكثير من المقترضين والمدينين للمصرف عن إعفاء قرض مصرف الراجحي 1442 هـ/ 2020 مـ، وهو ما نتحدث عنه خلال مقالنا ونعرفكم زوار موقعنا هذا كامل التفاصيل من أجل الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي، حيث لا يقتصر الحصول علي الإعفاء من دفع الأقساط للمواطنين السعوديين المقترضين فقط، بل يمكن أيضاً للوافدين داخل المملكة التحظي بالحصول علي الإعفاء في حالة إذا توافر كامل الشروط والبنود المطلوبة.

إعفاء مصرف الراجحي بالمملكة لجميع المواطنين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي عدد كبير من التمويلات التي يهتم به جميع العملاء وتساعدهم في بناء المشاريع وغيره من كثير من أمور الحياة، حيث يقدم البنك تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب لمن يرغب في الحصول علي تمويل شخصي دون التقيد بوجود الكفيل وأيضاً بدون تحويل المرتب الشهري الخاص به أو الدخل المادي كا كل الي المصرف، كما يقدم أيضاً مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون كفيل بقيمة تصل الي 60 الف ريال سعودي كحد أقصي للحصول علي التمويل بفترة سداد تصل الي 60 شهراً وهو ما يعادل الخمس أعوام وبشروط ميسرة سبق ذكرها في مقال سابق علي موقع ثقفني.

البنود والمستندات المطلوبة للحصول علي إعفاء مصرف الراجحي

يمكن إرسال جميع المستندات والأوراق المطلوبة من المصرف إلكترونياً عبر موقع الراجحي الرسمي علي الإنترنت، وتتلخص تلك البنود والمستندات في الأتي:

صورة من هوية المواطن الشخصية، أو صورة من الإقامة. خطاب من جهة العمل يتضمن (المرتب الشهري، إسم وظيفة العميل).

الخطوات الصحيحة لتقديم طلب الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي

كل ما عليك أيها الراغب في الحصول علي الإعفاء الدخول الي موقع مصرف الراجحي، فقد قدمن لكم في مقال سابق رابط طلب إعفاء مصرف الراجحي، وتقديم صورة من الهوية الوطنية للمواطن، أو صورة من الإقامة للمقيم في السعودية وحصل علي تمويل شخصي من مصرف الراجحي المتواجد داخل أراضي المملكة.

الخطوة الثانية تقديم خطاب من الجهة التي تعمل بها ولابد من احتوائها علي كلاً من المسمي الخاص بالوظيفة وتعريف للراتب الذي يحصل عليه العميل شهرياً.