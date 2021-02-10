طريقة فتح حساب استثماري لدى البنك الأهلي التجاري لتداول الأسهم عبر الأهلي كابيتال

طريقة فتح حساب تداول استثماري لدى البنك الأهلي التجاري لتداول الأسهم السعودية، يسعى كُل صاحب مال سواء كان فرد أو مؤسسة في الوقت الحالي إلى إنشاء حساب استثماري أو محفظة إستثمارية حفاظا على أمواله من أي مخاطر قد تحدُث، وحتى يتمكن من استغلال تلك الأموال في بيع وشراء الأسهم وممارسة عمليات التداول عبر الأهلي كابيتال المالية، ويُنصح بعدم وضع جميع أموالك في شركة واحدة لتجنُب التعرض لخسائر كبيرة، ومن هنا وفي ظل الظروف التي تتعرض لها المملكة والعالم أجمع أصبح يُمكنك إستثمار أموالك من المنزل الآن حفاظا على أموالك، وذلك عن طريق فتح محفظة استثمارية أو حساب تداول استثماري لدى البنك الأهلي التجاري عبر الإنترنت.

طريقة فتح حساب تداول استثماري لدى البنك الأهلي

يتم الدخول على الموقع الخاص بالبنك الأهلي لتداول الأسهم ثم الضغط على فتح حساب استثماري، وبعد ذلك يتم قراءة الاتفاقية بكامل تفاصيلها والضغط على التالي، ومنها الموافقة على اتفاقية التعامل مع شركة الأهلي كابيتال المالية، وبعد ذلك هناك خيارين للدخول الأولى عن طريق بيانات بطاقة الصراف الألي والتي يتم فيها إدخال رقم بطاقة الصراف الألي والرقم السري الخاص بالصرافة كذلك، والطريقة الثانية عن طريق إدخال رقم الهاتف المصرفي والرقم السري، وفي حالة إدخال رقم الجوال المصرفي سيصل كود تفعيل على الجوال الخاص بك للتحقق عليك إدخاله في الخانة المُخصصة لذلك.

فتح حساب تداول البنك الأهلي التجاري

عقب تسجيل الدخول بإحدى الطريقتين التي سبق ذكرهما إلى الأهلي تداول، يتم فتح صفحة عليك ملء جميع البيانات الموجودة بها بداية من الحسابات التي تريد ربط حسابك بها تقديرا لثروتها في الحدود المقبولة، ثم تعبئة باقي البيانات المطلوبة وخاصة التي تحوي علامة باللون الأحمر لأنها شديدة الأهمية، ثم يتم الانتقال إلى تفاصيل القيم ويتم ملء جميع الخانات الفارغة، وعن الخانة الخاصة بنسبة المخاطر فعلى سبيل المثال نكتُب في المُنخفضة 20 % والمتوسطة 30 % أما العالية 50 %، ثم يتم تعبئة البيانات المُتبقية فمنها يحتاج للتعبئة والبعض الأخر مُعبأ تلقائي، حتى يتم التأكد من عدم ظهور أي أخطاء من مجموعة البيانات التي يجب ملئها ثم يتم الضغط على موافق.

بعد تسجيل الدخول وتعبئة كافة البيانات المطلوبة والضغط على إرسال، يكون قد تم إرسال طلب الحصول على محفظة استثمارية لدى البنك الأهلي التجاري، وسيقوم موظفي البنك بالاتصال بك أو إرسال إشعار لك برقم الحساب الاستثماري، وبعد الحصول عليه يتم فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول وإدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور وبتلك الطريقة يُمكنك الدخول على محفظتك الاستثمارية والبدء في عمليات البيع والشراء والتداول في الأسهم بكل سهولة عبر مؤسسة الأهلي كابيتال المالية.