رابط شغال دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد بالسعودية لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442 لكل الصفوف التعليمية

رابط دخول منصة مدرستي، يبحث طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد بشكل مكثف جداً، وهذا لاستكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني 1442 الذي بدأ مؤخراً، وقد أعلنت من قبل المملكة العربية السعودية أن تكتفي هذا العام بالتعليم أون لاين للحفاظ على سلامة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد نجح الفصل الدراسي الأول بشكل كبير وتمت الدراسة عبر منصة مدرستي التعليمية والاختبارات النهائية أيضاً من خلالها، وإليكم الآن رابط شغال دخول منصة مدرستي التعليمية للاستفادة من كل خدماتها.

دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد

حددت منصة مدرستي مواعيد خاصة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة والتي تبث فيها شرح كامل ومفصل للدروس المقررة عليهم، فالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوي يتم بث فيديوهات الشرح الخاصة بهم يومياً بداية من الساعة التاسعة، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، وقد توفر المنصة للطلاب الحصص الافتراضية للتفاعل مع زملائهم والمعلمين، والاختبارات التقييمية.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي أثبتت نجاحها في مساعدة الطلاب على استكمال الدراسة من خلالها بعد توقف الدراسة في المدارس، ويتم تسجيل الدخول لمنصة مدرستي على النحو التالي:

يتم تحميل تطبيق توكلنا وبعدها يتم تسجيل الدخول منصة مدرستي.

كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب من الاسم وكلمة السر.

اختيار الجدول الدراسي الخاص بالطالب واختيار المادة التي يرغب في حضور شرحها.