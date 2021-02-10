edu.moe.gov.sa نظام فارس للاطلاع على ترقية الإداريين والإداريات.. قرار وزارة التعليم

نوفر لكم رابط edu.moe.gov.sa نظام فارس من أجل الاطلاع على ترقيات الإداريين والإداريات في المملكة العربية السعودية والتي شملتهم الترقيات الجديدة بتاريخ اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخر 1442 وقد نشرت اليوم وزارة التعليم السعودية بيان أوضحت من خلاله إنهاء إجراءات ترقية الإداريين 1442 لأكثر من 12 ألف موظف وموظفة، وذلك بالتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وقد بلغ عدد الموظفين بالتحديد 12.283 موظف وموظفة بحسب سلم الموظفين الإداريين والإداريات الخاضع لديوان الوزارة وإدارات والمكاتب والملحفية الثقافية.

تفاصيل بيان وزارة التعليم نظام فارس edu.moe.gov.sa

هذا وقد تضمن البيان اعتماد الوزارة ترقية العدد المذكور بما يتناسب مع اللائحة الصادرة عن الموارد البشرية والمتضمنة العدل بين المتقدمين في المفاضلة والترشيح، وأضافت الوزارة أن هذا العدد يعد أكبر عدد ترقيات للإداريين بتاريخ الوزارة، وهذا يؤكد الاهتمام الكامل بمنسوبي وزارة التعليم من إداريين وتقديرا للجهود في العملية التعليمية من قبلهم، وتعد هذه الترقية بمثابة تشجيع لهم لرفع كفاءة العمل بما يحقق أهداف الوزارة وتقوية العملية التعليمية، واستمرارها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

تتمة بيان وزارة التعليم فيما يخص إجراءات ترقية الإداريين 2021

أكدت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بوضع خطة باستمرار إجراءات الترقية بما يتناسب مع الضوابط والشروط المعلنة، مبينة أنه تم ترقية أكثر من اثني عشر ألف إداري وإدارية، والذي قام بتهيئة الفرصة لتوفير شواغر وظيفية للترقية على المدى البعيد، كما تمت الإشارة إلى الإعلان عن معايير المفاضلة للترقيات والتي تمت من أجل بناء منظومة مستدامة بخصوص الترقيات في نظام فارس الإلكتروني ، والعمل على مراجعة وتطوير معايير وإجراءات المفاضلة والترشيح والعمل على تشكيل لجان من أصحاب الصلاحية لحوكمة المفاضلة حتى يتسنى للوزارة إصدار قرارات الترقية، وختمت الوزارة بيانها أنها ستقوم بإرسال رسائل نصية قصيرة لمن صدرت بحقهم القرارات المتعلقة بالترقية.