تردد اذاعة جدة FM اف ام الجديد في السعودية 2021

تردد اذاعة جدة حيث تقدك الكثير من البرامج من خلال بثه من مدينة مكة المكرمة، ولذلك يبحث الكثيرون عن تردداتها دائمة التغير، وتقوم إذاعة جدة ببث برامج متنوعة من ترفيه إلى ثقافة، وعلى رأسهم إذاعة جدة للقرآن الكريم، التي سمع صداها في جميع أنحاء المملكة، بل وفي بعض الدول العربية الأخرى، ممن يفضلون هذه الإذاعة لسماع القرآن الكريم، لأجل هذا سوف نقدم في هذا المقال تردد إذاعة جدة.

تردد اذاعة جدة

يأتي ردد إذاعة جدة 93.00 على إف إم، وتستمر الإذاعة في بث برامجها على مدار 24 ساعة كاملة، مقسمة على البرامج التي تقوم بعرضها في مواعيد محددة.

وتختص المملكة العربية السعودية بالإذاعة الأكثر شهرة بين كل الإذاعات الأخرى، وترجع هذه الشهرة إلى العديد من الأسباب، من بينها استهداف الإذاعة لفئة الشباب، ومحاولة جذبهم عن طريق عرض البرامج التي يفضلونها، وشعارها الأساسي هو عبارة ” على هواك ”

بخلاف كونها تقوم بعمل استفتاء بين حين وآخر لمعرفة ما يفضله الشباب في هذا الوقت، وإضافة لكل هذا فإنها تقوم ببث القرآن الكريم بجود متميزة يحبها جميع سكان المملكة العربية السعودية.

برامج اذاعة جدة برنامج نسائم ليل

وهو من أكثر البرامج الترفيهية شهرة على الإذاعة، يقوم على تقديم بعض أنوع الشعر والنثر الذي يفضله الشباب، كما تُقدم بعض الأغاني الجديدة بين الفقرات، ويعتمد البرنامج على التواصل مع المستمعين عن طريق الهاتف ومشاركة كل الأغاني والقصائد ليتم تشغيلها على الإذاعة، ويتم بثه من خلال المذيع عبدالله المالكي، كما يُمكن متابعة قناة الواقع السعودية على التلفاز.

برنامج أبواب

ويقوم بتقديم أهم الأخبار الحصرية داخل المملكة العربية السعودية، بمختلف المجالات كالرياضة والفن والسياسة، والثقافة، ويقوم المذيع فريد مخلص بتحليل ما يحدث على الساحة، ويعرض البرنامج مساءاً كل أسبوع.

برنامج الدوري

يبث البرنامج الحداث الرياضية الخاصة بالمملكة وباقي دول العالم، بالإضافة إلى تحليل المباريات من خلال استضافة بعض الشخصيات المتعلقة بكرة القدم وبعض النقاد الدوليين، ويقوم ببثه المذيع وليد فراج، كما يُمكن متابعة قناة بي ان سبورت على التلفاز.

برنامج القرآن الكريم

تخصص الإذاعة وقت محدد عليها لعرض بعض تلاوات القرآن الكريم بصوت الشيوخ الكبار، الذين يفضلهم المستمعين، وهي فقرة أساسية على الإذاعة لا يتغير موعدها.

تطبيق اذاعة جدة

وفرت إذاعة جدة تطبيقاً لها يتم تحميله من خلال جوجل بلاي على هواتف الأندرويد، وكذلك على بلاي ستور لهواتف الأيفون، ومن خلال موقعها الرسمي للإستماع إليها من الحاسوب، كما اضافت خدمة التواصل مع الإذاعة وابداء الآراء والرغبات من خلال هذا التطبيق، أو من خلال رقم الهاتف الخاص بها.