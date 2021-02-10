أخبار اليمن : بطائرات قاصف وصماد 3.. قصف مطار أبها الدولي

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بطائرات قاصف وصماد 3.. قصف مطار أبها الدولي

استهدف سلاح الجو المسير ظهر اليوم، مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي. بطائرات قاصف وصماد 3.. قصف مطار أبها الدولياستهدف سلاح الجو المسير ظهر اليوم، مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K محققة إصابة دقيقة. وقال "ننبه أن النظام السعودي المعتدي يتجاهل كل تحذيراتنا السابقة والمتكررة باستخدام المطارات المدنية لأغراض عسكرية" وفقاً لوكالة سبأ. وأكد متحدث القوات المسلحة أن هذا الاستهداف يأتي رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على اليمن.. وقال" عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وصدق الله القائل "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".

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