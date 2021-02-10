أخبار اليمن : خبراء : 5 أخطاء شائعة تدمير محرك السيارة

خبراء : 5 أخطاء شائعة تدمير محرك السيارةكشف عدد من الخبراء في بوابة “أوتو نيوز” الإلكترونية الروسية عن 5 من أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها سائقو السيارات الخاصة وقد تسبب أضرارًا جسيمة لمحرك السيارة، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأوضح الخبراء، أن الحديث يدور عن محركات الاحتراق الداخلي الكلاسيكية. ونصحو باستخدام مقياس سرعة دوران المحرك؛ إذ إنه يسمح بمتابعة أنظمة عمل المحرك.

تسخين المحرك صيفًا وشتاء

السيارة بحاجة إلى تسخين المحرك في أي موسم. وعلى سبيل المثال يجب الانتظار لمدة دقيقة واحدة صيفًا قبل بدء السير، أما في وقت الشتاء فمن الضروري الانتظار لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ويكفي هذا الوقت كي توزع المضخة الزيت في المحرك وأجزائه التي تتعرض للاحتكاك.

خطأ سرعة دوران المحرك

يجب أن تستخدم السيارة بعد تجربتها النظام الطبيعي لعمل المحرك والسرعة المتوسطة لدورانه. وقالوا إن الضغط المفرط على المحرك في حال السرعة الكبيرة لدورانه قد يؤدي إلى سرعة استهلاك مجموعة المكابس وضرورة إصلاحه العام أحيانًا.

أما السرعة البطيئة لدوران المحرك؛ فقد تُلحق كذلك ضررًا به. وفي هذه الحالة؛ فإن درجة الحرارة في غرف الاحتراق لا تصل دائمًا لقيمها المثلى؛ مما يؤدي إلى ظهور رواسب الكربون على جدران الأسطوانات وشمعات الإشعال؛ الأمر الذي يمكن أن يسبب تعطل المحرك.

الإضافات المنظفة

ولا ينصح الخبراء باستخدام كل الأنواع من الإضافات المنظفة (مواد التأشيب)؛ إذ إن بعضها قد لا يكون مفيدًا للمحرك.

الإهمال في غسل المبرد

ومن أكثر تلك الأخطاء شيوعًا الإهمال في غسل المبرد. وقد يتسبب القصور في صيانته، في غليان الماء أثناء وقوف السيارة في اختناقات المرور.

الأخطاء في صيانة المبرد

تؤدي الأخطاء في صيانة المبرد إلى تعطل المحرك. وينصح الخبراء باستبدال السائل مانع التجمد كل عام؛ إذ إنه يفقد خصائصه بعد عامين أو 3 أعوام. ولا يجوز إضافة الماء إلى المبرد؛ مما يمكن أن يؤدي إلى تعطله، ثم يتسبب في ظهور مشاكل أكثر خطورة في المحرك.

