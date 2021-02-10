قائد أمريكى: الطائرات المسيرة الرخيصة مصدر إزعاج تكتيكى الأكبر للجيوش

جدة - نرمين السيد - وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال البحرى كينيث ماكينزى ، فى مداخلة له لمعهد الشرق الأوسط فى واشنطن حول الطيران المسير و خطورته العسكرية إن انتشار الطائرات المسيرة الصغيرة والزهيدة السعر يعد "أكثر تطور تكتيكى مثير للقلق" وهى لا تقل قلقا للجيش الامريكى عن مرحلة تصاعد عمليات العبوات الناسفة المزروعه فى الطرق العراقية.

وأضاف "أن الطائرات المسيرة طالما كان يُنظر إليها على أنها مجرد ألعاب فى أيدى محبيها من الهواة، وقد باتت الآن من أكثر مصادر الإزعاج للجيش الأميركى تكتيكياً منذ التحدى الذى واجهته القوات الأميركية فى العراق أثناء تصاعد تكنولوجيات العبوات الناسفة".

وأكد الجنرال ماكينزى أن القلق يتضاعف فى ضوء الافتقار إلى معايير مواجهة يُعتمد عليها لمواجهة مثل تلك الطائرات المسيرة، قائلاً: "أنا لا أتحدث هنا عن المنصات الكبيرة للطائرات بدون طيار، التى بوسع طيارى المقاتلات رؤيتها والتعامل معها بوسائل الدفاع الجوى العادية. لكنى أتحدث هنا عن تلك التى يكون بمقدورك الذهاب إلى كوستكو (أحد متاجر التجزئة الأميركية الشهيرة) وشراء واحدة من هناك الآن بسعر 1000 دولار."

ويقول الخبراء إن الطائرات المسيرة التجارية ليست مرتفعة الثمن نسبياً ويسهل للجماعات المسلحة والتنظيمات الإجرامية تعديلها لتتلاءم مع احتياجاتها ، فقد أوردت دورية الجيش الأميركى "أرمى تايمز" فى تقرير نشرته اليوم مقاطع فيديو مصورة من أرض المعارك فى العراق وسوريا وأوكرانيا أظهرت كم المخاطر المحتملة التى تنطوى عليها الطائرات المسيرة الصغيرة التى بوسعها القيام بمهام إطلاق النار أو إلقاء قنابل على مواقع مكشوفة.

واكتشف مقاتلون سوريون مصانع محدودة تابعة لـ"تنظيم داعش" ISIS لتصنيع طائرات مسيرة فى مناطق محررة كانت تحت سيطرة الجماعة الإرهابية المتطرفة.

ويقول معد تقرير "دورية الجيش الأميركى"، الصحفى كايل ريمبفير، إن الجيش لديه نهج تعاونى ومتشابك على المدى الطويل، يستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي، وآلات التعلم لرصد التهديدات المحتملة والتعاطى معها.

وكشف أن "مركز اتقان الرماية" التابع للجيش الأميركى فى فورت سيل، بولاية أوكلاهوما يتوقع أن يشيد مدرسة للقوات المشتركة يركز فيها على قتال الطائرات المسيرة الصغيرة ومحاربتها بحلول عام 2024.

ويتابع الجنرال ماكينزى حديثه "حتى الآن نحن نقف فى الموقع الخاطئ من حيث منحنى التكلفة لأن تلك التكنولوجيا تغرى المهاجمين، وليس المدافعين".

وشدد ماكينزى فى مداخلته التى نقلت دورية ديفنس نيوز الأمريكية المتخصصة فى الشأن الدفاعى مقتطفات منها على أن هذه المشكلة حظيت بـ"اهتمام مباشر" من قادة فى البنتاجون وقامت قوات الجيش، المكلفة بالإشراف على برامج وزارة الدفاع الأمريكية بشأن مواجهة الطائرات المسيرة الصغيرة، بنشر استراتيجية جديدة فى يناير الماضى أبرزت فيها هذا التحدى.

ويتمتع الجيش الأميركى فى الوقت الراهن بقدرات لمواجهة الطائرات بدون طيار تتمثل فى منظومات الحرب الإلكترونية، معظمها يستخدم أشعة الليزر والإشعاعات المتناهية الصغر لإعاقة الاتصالات بين الطائرات المسيرة ومَن يشغلونها.