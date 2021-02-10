فيديو.. رئيس البرلمان العربى: الاعتداء على مطار أبها عمل إرهابى خسيس

جدة - نرمين السيد - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، الاعتداء الإرهابى الذى قامت بها ميليشيا الحوثى الإرهابية على مطار أبها الدولى اليوم الأربعاء، والذى أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.





وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذا الاعتداء الإرهابى الخسيس، الذى جاء بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولى. وطالب رئيس البرلمان العربى بتحرك عاجل وفورى للمجتمع الدولى لمحاسبة هذه الميليشيا الإرهابية والنظام الإيرانى الداعم والممول لها، عن الجرائم التى تقوم بها وانتهاكاها الدائم للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى. وجدد العسومى تضامن ووقوف البرلمان العربى التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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