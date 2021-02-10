جريمة حرب.. الحريرى يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين بعد هجومهم على مطار أبها

أدان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي اليوم، الأربعاء، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه.

وقال "الحريري"، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكل المقاييس وتطور خطير يستدعي تحركا دوليًا عاجلًا لوضع حد لهذه الجرائم.

وأعرب عن التضامن التام والوقوف مع المملكة العربية السعودية وقيادتها.