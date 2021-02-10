بعد استهداف الحوثيين مطار أبها.. وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركنق؛ وذلك بعد اعتداء إرهابي جبان من الحوثيين استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على أثر هجوم للمتمردين الحوثيين.
وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".
واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.
وأكد التحالف أنه سيتم نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
ومن جانبها، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي.
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