تعرف على خطة إسرائيل لعودة التجارة والتعليم على مراحل

طرحت وزارة الصحة الإسرائيلية خطة لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا بعد الإغلاق العام، في الوقت الذي هددت فيه المصالح التجارية بالتمرد وفتح أبوابها هذا الأسبوع في تحد للحكومة.
وحسب القناة 7 العبرية، تم طرح الخطة، التي تحدد الأهداف وتضع شروطا للانتقال من مرحلة إلى أخرى، مع بقاء عدد الحالات اليومية عند أكثر من 7,000، على الرغم من إغلاق شمل الأنشطة التجارية والمدارس ودام لأسابيع.
بحسب المسودة التي قدمتها وزارة الصحة للوزراء، سيتم تقسيم فترة فتح الاقتصاد والمدارس إلى ثلاث مراحل.
وبموجب الخطة سيتم إعادة فتح الصالات الرياضية ومراكز التسوق والفنادق ومواقع الأخرى في غضون أسبوعين للمتطعمين وللإسرائيليين الذين يحملون نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية – والمقاهي والمطاعم لعامة الناس بحلول أوائل مارس.
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