بلدية القدس تطالب الفلسطينيين بأخذ اللقاح لممارسة حياتهم

طالب رئيس بلدية القدس موشيه ليون الفلسطينيين في المدينة بأخذ لقاح كورونا، محذرا من أنه قد لا يسمح لغير الملقحين بالذهاب إلى المساجد أو المدارس أو الفنادق.
وذكرت القناة 7 العبرية أن ليون عقد اجتماعا مع رؤساء عدد من أحياء المدينة وسط مخاوف من انخفاض معدلات التطعيم في القدس الشرقية.
وقال ليون: "إذا لم يرغبوا في التطعيم، فلن يتم تطعيمهم، لكن لن يُسمح لهم بدخول الفنادق، ولن يسمح لهم بدخول المساجد، ولن يسمح لهم بدخول المدارس، وبعد ذلك سيقولون: "لماذا لم تخبرنا؟".
وأضاف ليون أن سكان المدينة "غير مهتمين" ببرنامج التطعيم وكان يجب استدعائهم وإبلاغهم بالذهاب لتلقي اللقاح.
وتابع: "سيتعرضون للضغط قريبا عندما يعود الجميع إلى العمل، وسيقولون له عندها: مرحبا، توقف، لم يتم تطعيمك، ابق في المنزل الآن".
ونوه أن من لم يتم تطعيمه لن يتمكن من العودة إلى الروتين الطبيعي.
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