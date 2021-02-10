خطوات التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية 1442هـ لترقيات وزارة التعليم

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب الترقيات عبر نظام فارس للخدمة الذاتية، وشهدت الساعات الماضية عمليات بحث كبيرة عن خطوات التسجيل في نظام فارس بعد إعلان الوزارة عن ترقيات عدد كبير من العاملين بوزارة التعليم، ويبلغ عدد الذين سوف يتم ترقيتهم 12283 إداري وإدارية للعام الحالي 1442هـ، ونظام فارس يقدم العديد من الخدمات للعاملين بالقطاع التعليمي، ومنها خدمة التقديم على الترقيات، والإجازات العادية والمرضية، ومد الإجازات وخدمات كثيرة أخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات التسجيل في النظام.

خطوات التسجيل في نظام فارس للخدمة الذاتية

يجب إتباع الخطوات الآتية عند عملية التسجيل في نظام فارس:-

الدخول على رابط نظام فارس على الإنترنت. القيام بتسجيل اسم المستخدم. كتابة كلمة مرور المستخدم. تسجيل رمز التحقق الشخصي الذي يوجد على الشاشة. الرجوع مرة أخرى للصفحة الرئيسية، وتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر التي تأتي إلينا عبر الجوال، وإدخال الرمز وتسجيل الدخول. سوف يطلب منا النظام تغيير كلمة السر التي تم إرسالها إلينا عبر الهاتف، والقيام بإدخال كلمة سر جديدة، وإعادة تأكيد كلمة السر الجديدة مرة أخرى، ثم نقوم بالضبط على أيقونة اذهب. نقوم بالضغط على كلمة تسجيل. نقوم بالبحث في الخدمات التي يقدمها النظام. نقوم بتحديد الخدمة التي نريد الاستعلام عنها. بعد ذلك نضغط على كلمة استعلام لتظهر لنا جميع البيانات.

خدمات النظام

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية وهى كما يلي:-

خدمة الاستعلام عن الترقيات.

القيام بتقديم طلب إجازة أو مدها.

تقديم طلب إنهاء إجازة.

الاستعلام عن الرواتب في السلم الوظيفي.

تقديم طلبات التقاعد.

تقديم طلبات الحصول على البدلات.

طلبات التبليغ عن غياب الموظفين.

طلبات إلغاء الإجازات.

الهدف من إنشاء نظام فارس للخدمة الذاتية

كان الهدف الأساسي من هذا النظام، هو التسهيل على العاملين في قطاع التعليم إجراءات الحصول على الطلبات إلكترونياً، بدل من الذهاب إلى الإدارات التعليمية، وبذل الجهد والوقت في الحصول على هذه الخدمات، وهذا النظام شامل لجميع احتياجات العاملين في وزارة التعليم السعودية، والنظام يقدم خدماته لجميع العاملين سواء كانوا مدراء، أو عاملين، أو مدرسين، أو إداريين، ويسهل على جميع العاملين عملية تتبع الطلبات وأخذ الموافقة عليها إلكترونياً.