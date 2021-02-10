رابط منصة مدرستي التعليمية 2021 للتسجيل في الفصل الدراسي الثاني وتسجيل حضور المواد وحل الواجبات

رابط منصة مدرستي، يعد رابط منصة مدرستي من أكثر ما يتم البحث عنه من خلال الطلاب وأولياء الأمور، وذلك رغبة منهم في التسجيل للفصل الدراسي الثاني الذي قد بدأ منذ أيام، وذلك لاستكمال الدروس التعليمية الخاصة بهم عبر المنصة، حيث قد اعتمدت وزارة التعليم منصة مدرستي من أجل استكمال عملية التعليم من خلال نظام التعلم عن بعد، وتم تجهيز المنصة بحيث تصبح المنصة الرسمية التي يعتمد عليها الطلاب في الحصول على شروحات المواد التعليمية المختلفة، وأيضا يمكن من خلالها حل الواجبات والاختبارات وتسجيل الحضور بشكل رسمي في الحصص الدراسية المختلفة، وتم اعتماد تلك المنصة لكافة المراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية، لذلك يبحث جميع الطلاب في تلك المراحل عن رابط منصة مدرستي من أجل التسجيل للفصل الدراسي الثاني واستكمال العملية التعليمية.

رابط منصة مدرستي

لكي يتمكن الطلاب من التسجيل للفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي يجب عليهم إتباع الخطوات التالية :

في البداية يجب زيارة رابط منصة مدرستي. النقر على طالب أو ولي الأمر. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم النقر على تسحيل الدخول. واخيرا اختيار الخدمة المرغوب في الاستفادة منها.

منصة مدرستي التعليمية

تقدم منصة مدرستي الكثير من الخدمات التي تفيد الطلاب بأكثر من طريقة، حيث أنها تمكنهم من متابعة كافة الدروس التعليمية من خلال مشاهدة فيديوهات خاصة بشروح كافة المواد في مختلف المراحل الدراسية، هذا إلى جانب إمكانية الواجبات والاختبارات الشهرية من خلال المنصة، كما يمكن لكافة الطلاب القيام بتسجيل الحضور عبر رابط منصة مدرستي، وقد فعلت الوزارة ذلك الرابط من أجل حصول كافة الطلاب على جميع الخدمات المقدمة من خلالها بكل سهولة، وذلك بعد اعتماد نظام التعليم عن بعد وعدم الذهاب إلى المدارس.