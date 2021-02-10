تصريحات وزير التعليم الجديدة للإداريين والطلاب بشأن التعليم عن بعد 1442

صدرت آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي متضمنة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وقد سأل الكثيرين ما هي أوامر وزير التعليم الجديدة بشأن الإداريين والطلاب في ظل الظروف الحالية مع تغير الأوضاع وزيادة الحالات المصابة، وكانت الآراء مختلفة بين الجمهور، فقد ذكر الكثيرين أنه يفضل التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي من طلاب وأولياء أمور، لكن بعضهم كان يرى أن تلك المنظومة بها قصور وتؤثر علي مستوى الطلاب بصفة عامة، هذا ما سيتم مناقشته وفق قرارات وزارة التعليم السعودية 2021.

أوامر وزير التعليم حمد آل الشيخ

جاءت آخر مستجدات قرارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم استمرار التعليم عن بعد للفصل الثاني للعام 1442هـ، وعملية الدمج بين الحضور والإلكتروني ستكون بالخطة القادمة، بالإضافة إلي العمل علي تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين بالعام الجديد، وذكر السيد الوزير الدكتور حمد آل الشيخ، أن منصة مدرستي قد حققت نجاحاً باهراً سيتم العمل به خلال المراحل المقبلة للنهوض بالعملية التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.

جاء أيضاً ضمن أوامر وزير التعليم الجديدة، أنه سيتم تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج، وسيتم العمل علي التوسع في التعليم المشترك للابتدائي، تحديث معايير تقييم أداء المعلمين وفق قياس أداء المعلم للتطوير من المنظومة ككل، وذلك ما سيتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة بالتعاون بين إدارة الموارد البشرية والوزارة للتعليم السعودي.

قرارات وزارة التعليم 1442

اجتمع الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، وذلك قبل بداية دراسة الفصل الثاني، وتحدث عن نجاح منصة مدرستي التي حققت 98% من إجمالي نسبة الطلاب كتسجيل دخول وانضباط بالمنصة، وذكر أن تلك النسبة لم تكن متوقعة وكانت الوزارة تستهدف نسبة أقل بقية 28% من هذه القيمة الكلية، وإن دل ذلك فيدل علي النجاح الساحق للمنصة والذي سيتم العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة.

اعترض كثيراً من الإداريين علي الحضور، وذلك في ظل الظروف الحالية مع زيادة أعداد الإصابات، فما أراءكم حول قرارات وزير التعليم الجديدة، والتي سيتم تغيرها حال وجود أي أسباب لذلك خلال الفترة المقبلة، خصيصاً مع اقتراب بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.