موعد راتب فبراير 2021 للعاملين بالدولة حسب بيان وزارة المالية المصرية

موعد راتب فبراير 2021 , يتساءل جميع الموظفين بالدولة الآن عن موعد صرف الرواتب لشهر فبراير 2021 الحالي، لذلك نجد هناك استعداد من قبل وزارة المالية لصرف المرتبات لعدد كبير من الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والتي من المقرر صرفها يوم الإثنين ٢٣ من فبراير وذلك تبعًا للموعد المحدد بشكل رسمي من شهر ديسمبر الماضي، ولكن هناك بعض التغييرات التي أقرتها الوزارة استكمل المقال لمعرفة التفاصيل.

موعد راتب فبراير 2021

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر فبراير 2021 للعاملين في مختلف القطاعات، ووفقًا لبيان الوزارة سيتم تقسيم صرف الرواتب على 3 أيام كالتالي:-

اليوم الأول ” 23 فبراير 2021 “ :- لكلًا من ” وزارة الصحة وزارة التموين والقوى العاملة بالإضافة لوزارة الإنتاج الحربي والهجرة إلى جانب العاملين بقطاع الأعمال العام والأوقاف والإسكان والتجارة وغيرهم.

أما اليوم الثاني ” ٢٤ فبراير 2021 “ :- سوف يكون لكلًا من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية والتعاون الدولي.

أما اليوم الثالث والأخير ” 25 فبراير 2021 ” :- سيكون للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي واستصلاح الأراضي وكذلك للعاملين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة بالعلاوة إلى وزارة المالية.

مواعيد صرف رواتب مارس المقبل 2021

صرحت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة وذلك للثلاث أشهر المقبلة، كما حرصت أيضًا على تقسيم أيام صرف المرتبات لمختلف الهيئات ليكن على ثلاثة أيام.

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر بداية العام الحالي 2021 أنه سيتم استثناء شهر مارس 2021 ليكون الصرف على يومين فقط من خلال المواعيد التي سوف تعلنها المنظومة المالية الخاصة بالوزارة.

أما باقي الشهور فتكون المرتبات بنظام الثلاث أيام، ما عليك سوى الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية ومعرفة اليوم المخصص للجهة التي تعمل بها حتى تتمكن من الصرف في الموعد المحدد.