برنامج شراء شدات ببجي مجاناً واربح 5000 شدة كل أسبوع بطرق مختلفة ومجربة

برنامج شراء شدات ببجي ، شدات ببجي هي العامل الوحيد لشراء أي شئ داخل اللعبة، ونستخدم الشدات أيضاً لفتح الصناديق والسقوط الجوي والحصول علي العديد من الهدايا مثل الأسلحة أو الملابس، لذلك يبحث الكثيرون عن طرق شراء أو شحن شدات لعبة ببجي ولكن يوصلون إلي نتيجة مفيدة بصعوبة وأحياناً أخري لم يستطيعوا الحصول علي وسيلة، هناك العديد من الطرق والأفكار المنتشرة، التي تساعدك للحصول علي شدات بسهولة، هناك طرق اخري غير التي سنذكرها لك هنا، ولكن احظر بعضها تكون مزيفة أو مجهولة المصدر، قد تسبب لك بعض المشاكل، لكي تعرف الكثير والكثير عن هذه الأمور ونقدر علي حل مشكلتك اكمل المتابعة، لتحصل علي ردود مفيده لكل أسالتك.

عملية شحن أو شراء الشدات تتطلب دفع المال، ولكن بعضنا لم يملك المال الكافي، وهناك أيضاً بعض الطرق التي تساعدنا في شراء شدات لعبة ببجي مثل بطاقات جوجل بلاي، أو بطاقات الائتمان، والتي تتطلب أن يكن لديك حساب خاص بك ويحتوي علي المال لكي تقم بعملية الشراء، لكن هنا سوف نعرض لك برامج ستساعدك في حل هذه المشكلة ومجاناً، هذه البرامج هي mGamer,Win Free Diamonds,UC,Royal Pass & Cash، هذه البرامج ناجحة ومجربة، ويمكنك من خلالها شراء شدات لعبة ببجي مجاناً، وشحن حسابك، كما انه يمكنك من رفع مستوي RP لمستوي افضل.

برنامج Free UC

يعتبر من افضل التطبيقات الموجودة التي توفر لك الحصول علي شدات مجانية، ولكي تستطيع استخدام هذا البرنامج بطريقة صحيحة عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل التطبيق من جوجل بلاي. ثم قم بفتحه، سيطلب منك أن توافق علي شروط الخصوصية، ثم اضغط التالي. قم بإنشاء حساب خاص بك علي البرنامج، أو يمكنك ربطه بالفيسبوك الخاص بك أو الايميل. الآن قمت بالتسجيل داخل البرنامج من خلال حسابك، البرنامج سيساعدك في الحصول علي شدات مجانية، ولكن أولاً سوف تقوم بكسب الهدايا التي يوفرها هذا التطبيق، لكي تكون قادر علي جمع شدات.