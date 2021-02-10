أخبار اليمن : دراسة.. التفاؤل يطيل العمر

دراسة.. التفاؤل يطيل العمر
أشارت دراسة حديثة أجريت في جامعة الطب في بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه يمكن الاشخاص المتفائلين أن يعيشوا لمدة أطول من أولئك المتشائمين. ووجد الباحثون أن من يفكرون بطريقة إيجابية يعانون من الأمراض المزمنة بنسبة أقل ممن لا يفعلون هذا.
وشملت الدراسة عشرات آلاف الرجال والنساء وتناول البحث عاداتهم الصحية والحياتية وحالتهم المادية والاجتماعية. وتبين من خلال ذلك وجود صلة بين التفاؤل وبين طول أمد العيش.
كما كشفت نتائج الدراسة أن النساء الأكثر تفاؤلاً يعشن بنسبة 14.9% أكثر من المتشائمات وأن الرجال المتفائلين قد يعيشون لمدة أطول بـ10.9% من غيرهم.
كذلك أظهرت الأبحاث أنه يمكن متوسط عمر المتفائلين أن يصل إلى 85 عاماً، مع الإشارة إلى أنه يمكن بعض النساء والرجال تخطي هذه السن أيضاً.
وفي هذا السياق قدم باحثون من جامعة هارفرد نصائح تساعد على التفكير الإيجابي ومنها التركيز على الأمور الجيدة وتدوينها على مفكرة خاصة والنظرة الجيدة إلى الذات والنوم بشكل جيد فضلاً عن الاسترخاء والتأمل بين الحين والآخر. *المصدر/ المجلة الطبية ، موقع لها
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