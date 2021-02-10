القبض على عناصر من داعش بينهم مسؤول تفخيخ متخفيا بين الأغنام

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال الخبير الأمنى فاضل أبو رغيف :"وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم فى منطقة زنكورة، تم القبض على الإرهابيين (عمر عبد الله محمد الحلبوسى)، والإرهابى (بلال خليفة مصلح الكرغولى).
وأضاف: "وفى عملية أخرى تم القبض على إرهابى متخفيا مع رعاة الأغنام ومحاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية، وهو عنصر من عناصر التفخيخ فى قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار".
وأشار إلى أن "الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من اللواء الركن فائز المعمورى مدير الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابى (خالد محمد سعيد محمد عدو) فى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والمطلوب وفق المادة 4 إرهاب".
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