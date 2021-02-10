جدة - نرمين السيد - وقد أعلن الصليب الأحمر اللبنانى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، عن نقل 150 إلى 157 إصابة بفيروس كورونا إلى المستشفيات، مشيرا إلى خطّة كاملة متكاملة جرى إعدادها مع جهات صحيّة عدّة لمعالجة المصابين فى منازلهم إذا كانت حالتهم الصحيّة لا تستدعى نقلهم إلى المستشفى، ما يخفّف الضغط عن المستشفيات.
وسجل التقرير الأخير لوزارة الصحة اللبنانية 60 وفاة و2.879 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وفى السياق، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزرى أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل يوم السبت المقبل، وسيبدأ توزيعها على مراكز التلقيح يوم الاثنين المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيروت: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا رغم الإقفال الجزئى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.