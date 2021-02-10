بيروت: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا رغم الإقفال الجزئى

جدة - نرمين السيد - وقد أعلن الصليب الأحمر اللبنانى فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، عن نقل 150 إلى 157 إصابة بفيروس كورونا إلى المستشفيات، مشيرا إلى خطّة كاملة متكاملة جرى إعدادها مع جهات صحيّة عدّة لمعالجة المصابين فى منازلهم إذا كانت حالتهم الصحيّة لا تستدعى نقلهم إلى المستشفى، ما يخفّف الضغط عن المستشفيات.

وسجل التقرير الأخير لوزارة الصحة اللبنانية 60 وفاة و2.879 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفى السياق، أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزرى أن الدفعة الأولى من اللقاحات ستصل يوم السبت المقبل، وسيبدأ توزيعها على مراكز التلقيح يوم الاثنين المقبل.