ونطق قاضى المحكمة المكافحة للإرهاب - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء - الأحكام فى حضور ستة من المتهمين، فيما لا يزال اثنان آخران، من بينهما مسؤول عسكرى معزول، هاربان.
وقال القاضى، إن مدعى العموم تمكنوا من إثبات التهم الموجهة ضد جميع المتهمين الثمانية الذين اتخذوا إجراءات ضد مفكرين أحرار من أجل بلوغ هدف أكبر وهو زعزعة استقرار البلاد.
وكان العديد من المدونين والأجانب لقوا مصرعهم فى عام 2015 على يد مسلحين مشتبه بهم، كما أكدت السلطات أنهم تمكنوا من تفكيك شبكة من المسلحين خلال حملة قمع واسعة النطاق نُفذت فى أعقاب اعتداء وقع عام 2016 استهدف مقهى فى العاصمة داكا وأسفر آنذاك عن مصرع 22 شخصًا، من بينهم 17 أجنبيًا وخمسة من المهاجمين.
وكان "داعش" أعلن مسؤوليته عن ارتكاب الاعتداءات، إلا أن حكومة بنجلادش أشارت إلى أن جماعات محلية تقف وراء تلك الحوادث وأصرت على أن التنظيم الإرهابى ليس له وجود فى البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنجلاديش: إعدام 8 مسلحين من أنصار جماعة الإسلام المحظورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.