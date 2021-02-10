بفساتين الزفاف نساء ميانمار يطالبن بإنهاء الانقلاب

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتتينك"، فى صباح يوم 1 فبراير، أكد تلفزيون تابع للجيش فى ميانمار سيطرة الجيش على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

وكان متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم فى ميانمار، قال إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكى وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلوا فى مداهمة فى صباح ذلك اليوم.

وتأتى الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب فى أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.