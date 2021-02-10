الصين والهند تبدآن سحب قواتهما من الحدود المشتركة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع فى جمهورية الصين الشعبية، فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "بدأ الجانبان فى وقت واحد الانسحاب المخطط له للقوات من الحدود، وفقا للاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال الجولة التاسعة من المفاوضات على مستوى قادة الجيش".
تجدر الإشارة إلى اشتباكات بين جنود صينيون وهنود اندلعت فى مايو ويونيو العام الماضى، فى منطقة شرق لاداغ على الحدود.
وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا ونحو 45 جنديا صينيا، وبعد ذلك عززت بكين ونيودلهى قواتهما فى المنطقة.
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