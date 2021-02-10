أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا صحفيا بشأن الاعتداء على مطار أبها السعودي حيث دانت فيه الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أدّى إلى حريق في طائرة مدنية.
وأكدت الخارجية اللبنانية مجددا على تضامنها مع المملكة العربية السعودية في وجه أيّ اعتداء على سيادتها وأيّ محاولات لتهديد أمنها واستقرارها.
وأضافت الخارجية اللبنانية، في هذا السياق، تستنكر الوزارة بشدّة وتدين استهداف المدنيين الأبرياء.
وفي نهاية البيان دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى التقيّد واحترام كافّة القوانين والمواثيق الدوليّة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية اللبنانية تعلن تضامنها مع السعودية في وجه أي اعتداء على سيادتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.