الخارجية اللبنانية تعلن تضامنها مع السعودية في وجه أي اعتداء على سيادتها

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا صحفيا بشأن الاعتداء على مطار أبها السعودي حيث دانت فيه الاعتداء الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، والذي أدّى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكدت الخارجية اللبنانية مجددا على تضامنها مع المملكة العربية السعودية في وجه أيّ اعتداء على سيادتها وأيّ محاولات لتهديد أمنها واستقرارها.

‏وأضافت الخارجية اللبنانية، في هذا السياق، تستنكر الوزارة بشدّة وتدين استهداف المدنيين الأبرياء.

وفي نهاية البيان دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى التقيّد واحترام كافّة القوانين والمواثيق الدوليّة.