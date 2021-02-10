بعد إحباط عمليات إرهابية.. نداء عاجل من الداخلية البحرينية

قال الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، إن ملف الصيادين يحظى باهتمام القيادة السياسية في المملكة حيث يتم العمل على حصر الأضرار التي تعرض لها الصيادون وتحديد التعويضات اللازمة ، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومصالحهم وتأمين مصادر رزقهم.
وأوضح وزير الداخلية بحسب صحيفة الوطن البحرينية أن ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار ما هو إلا نتيجة للعمل الجاد والمخلص ، الذي يمنحنا فرصة العمل بثقة وطموح نحو المستقبل.
كما أشار الي دور المواطن البحريني في أمن واستقرار المملكة بقوله إن المواطن ، شريك أساسي فيما تحقق بشأن جهود حفظ الأمن ، الأمر الذي يتطلب تحمل المسئولية الجماعية في حماية الشباب ، حيث يبقى تعزيز حصانتهم الوطنية أمانة كبيرة ، إيمانا بدورهم في بناء مستقبل واعد.
فيما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والمحافظة على التماسك المجتمعي والالتزام بالمسئولية الوطنية ، التي يجب أن يتحملها كل فرد من خلال العمل بجدية لتحقيق النجاحات الوطنية في مختلف المجالات.
جدير بالذكر ان المملكة البحرينية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عمليتين إرهابيتين في احدي مدنها.
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