اعتداء جبان.. الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات التصعيد الحوثي الخطير في الأيام الأخيرة، وبخاصة استهداف مطار أبها بالطائرات المُسيرة المُفخخة، واصفًا ما تمارسه جماعة الحوثي من استهدافٍ للمدنيين بالعمل الإرهابي الجبان وجريمة الحرب المُشينة، مُشددًا على حق المملكة في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات الإرهابية.
ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط استنكاره للتصعيد الحوثي الممنهج بهدف إحباط مساعي تحريك العملية السياسية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثي مؤخرًا على مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المُفخخة، وكذا المحاولات المستمرة والفاشلة لاستهداف الأراضي السعودية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن وقف إطلاق النار يُمثل شرطًا ضروريًا لإطلاق عملية سياسية جدية بين الحكومة الشرعية والحوثيين، مُحملًا جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن تخريب كافة المحاولات المبذولة من أجل تهيئة الأجواء لمُحادثات سياسية بناءة تُنهي الصراع الدائر في اليمن منذ 2015.
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