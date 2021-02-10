مجلس السيادة السوداني: قطار الثورة مستمر ولن يتوقف

أدى الوزراء الجدد بالحكومة الانتقالية السودانية، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وبحضور رئيسة القضاء نعمات عبدالله محمد خير.

وأكد البرهان في كلمة له بعد حلف اليمين، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف، وأن التغيير محمي بإرادة الشعب السوداني، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا البرهان وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية، إلى التعهد بالعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.

وشدد البرهان على أهمية التشاور مع المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا أنهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة.

وهنأ البرهان أعضاء الحكومة الجدد بانضمامهم لخدمة الشعب، قائلًا إن "يريد أن يرى اننا نخدمه لأننا أتينا برغبته في التغيير لم نأت بانتخابات أو بانقلاب ويجب ألا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأفضل".

وأشار البرهان إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات.