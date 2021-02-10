التحالف العربي يكشف عن دولة تقف وراء هجوم مطار أبها السعودي

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها السعودي، نسخة من الطائرة المسيرة الإيرانية أبابيل تي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وبدوره، قال وزير إعلام اليمن:إن محاولة استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان.

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن طائرة مدنية اشتعلت في مطار أبها السعودي جنوب البلاد على أثر هجوم للمتمردين الحوثيين.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "اعتداء إرهابي جبان لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية وتعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق تمت السيطرة عليه".

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف أنه سيتم نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين

ولم يعلن التحالف حتى الآن عن وقوع إصابات. ولم يذكر كيف تم تنفيذ الهجوم، ولكنه كان أعلن في وقت سابق اليوم عن "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين)" في جنوب البلاد.

أكد التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد قدرات الحوثي النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن، وهي متطابقة تقريبا في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.