قاسية.. الإمارات تعتمد إجراءات جديدة في هذه الإمارة لمواجهة كورونا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن فريق الطوارئ ‏والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة اعتمد عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها.

وذكرت الوكالة إن اللجنة اعتمدت إلزامية فحص مسحة الأنف "‏PCR"‏ المسبق لكافة متعامليها للدخول إلى ‏المبنى الرئيسي للقيادة أو المباني التابعة لها المنتشرة في إمارة الشارقة ويشمل ذلك كافة مراكز إسعاد المتعاملين وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا ‏من يوم غد.

وأكدت اللجنة في بيانها بحسب الوكالة الرسمية انه لن يسمح إلا بدخول المتعاملين ممن لديهم نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "/‏PCR"‏ بصلاحية لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

فيما استثنت اللجنة من ذلك الحاصلون على اللقاحات في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاحات.

ووفقا للوكالة الإماراتية فقد دعت شرطة الشارقة كافة متعامليها‏ إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي "sharjah police" أو عبر خدمة "مركز الشرطة في هاتفك" المتوفرة على تطبيق وزارة الداخلية "‏MOI UAE" .

فيما أكدت حرصها على تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لمتعامليها تسهم في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبطريقة مبتكرة دون الحاجة إلى ‏الحضور ‏الشخصي لمراكز تقديم الخدمة ما يوفر جهدًا ووقتًا‏ ويعزز من مؤشر الرضا والسعادة لديهم ويلتقي مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها.