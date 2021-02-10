جريمة حرب.. التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.
وقال الحجرف في بيان، إن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأشاد الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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