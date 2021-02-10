تعرف على الفئات المستحقة لخدمات الدعم من منصة جود للإسكان

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محمد سياف - ابو ظبي - أوضحت منصة جود للإسكان الفئات المستحقة لخدمات الدعم من منصة جود للإسكان وهي العائلات الأكثر احتياجا والتي تم إدراجها في المنصة بناء على الجمعيات.

كما كشفت منصة “جود للإسكان” الآلية الخاصة بالحصول على الخدمات المخصصة للدعم عبر المنصة؛ موضحة أنه لا يوجد تسجيل للمستفيدين، وبينت منصة جود الإسكان الطريقة التي تم اعتمادها للوصول إلى الخدمات الخاصة بالدعم السكني سواء في حالتي التملك أو الإيجار وذلك فقط للأسر المستفيدة من المنصة؛ موضحة أن المنصة غير مخصصة لعملية التسجيل للمستفيدين، وأنه يمكن التسجيل فقط من خلال الجمعيات الشريكة.

بيان منصة جود الإسكان عبر توتير للتوضيح

وذكرت منصة “جود” في بيانها المنشور مساء أمس من خلال الحساب الرسمي لها على منصة التفاعل “تويتر” : بسبب تلقي عدد كبير من التساؤلات بخصوص إتاحة منصة جود للإسكان خدمة تلقي واستقبال الطلبات الخاصة بتأمين السكن سواء للتملك، أو دعم الإيجار من خلال خاصية التسجيل مباشرة على المنصة، فإن المنصة جود الإسكان تعيد تأكيدها على أن الفئات التي تستحق الدعم هي العائلات المندرجة تحت الفئات الأشد احتياجا، والمدرجة في منصة جود الإسكان بناءً على البيانات التي تصلها من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة، والتي تم اعتمادها في جميع ربوع المملكة العربية السعودية، ثم يأتي بعد ذلك المرحلة الخاصة باستكمال جميع العمليات المخصصة للتحقق للتدقيق، وأيضا للمراجعة وذلك بناء على مجموعة من الأطر، والمعايير التي تم تحديدها واعتمادها بالتنسيق والتكامل مع كافة الجهات المختصة.

منصه جود الإسكان توضح خطوات الاستفادة من خدماتها

وضحت المنصة خطوات الاستفادة من خدماتها وهي كالاتي: