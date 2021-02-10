طريقه عمل الغريبة السوري بثلاث مكونات بطريقه ناجحه كالجاهزة100%، تعد الغريبة من اشهر أنواع الحلويات التي يتم تناولها في عيد الفطر، إلي جانب الكحك والبسكويت، وسوف نتعرف معا علي طريقه عمل الغريبة السوري بثلاث مكونات بطريقه ناجحه كالجاهزة100% بطريقه سهله وبسيطه فهي من افضل أنواع الحلويات المفضلة لدي الجميع صغارا وكبارا، تابعونا عبر المقال لمعرفه مقادير تحضير الغريبة و طريقه التحضير.

طريقه عمل الغريبة السوري بثلاث مكونات بطريقه ناجحه كالجاهزة100%

تعتبر الغريبة من اشهر أنواع الحلوي المميزة لدي الجميع في الوطن العربي حيث يتم تقديمها في الأعياد وبخاصه عيد الفطر المبارك.

5 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول

2 كوب من السمن البلدي بدرجه حراره الغرفة

1 كوب من السكر الأبيض الناعم جدا

1\4 ملعقه صغيره من الفانيليا

مكسرات حسب الرغبة للتزين

مقادير عمل الغريبة السوري بثلاث مكونات بطريقه ناجحه كالجاهزة100%

في وعاء عميق ضعي كوبان السمن واخفقيهم جيدا .

أضيفي إلي السمن المخفوق إلي السكر البودر واستمري في الخفق حتي الحصول علي قوام كريمي ثم بعد لك أضيفي الدقيق والفانيليا إلي الخليط السابق تحضيره تدريجيا حتي تحصلين علي عجينه ناعمه ملساء .

بعد ذلك قومي بتشكيل الغريبة علي شكل كرات صغيره وزينيها بالمكسرات أو الكرز أو يمكنك الاستغناء عنها .

رصي حبات الغريبة في صينيه من الألومنيوم .

في فرن ساخن علي درجه حراره 180م ضعي الغريبة في الرف الأوسط لمده ربع ساعه مع مراعاة الحفاظ علي لونها الأبيض.

بعد نضج الغريبة اتركيها حتي تبرد ثم قدميها وبالهنأ .

ملحوظه هامه لنجاح الغريبة لابد من أن تكون جميع المكونات بدرجه حراره الغرفة وان تخبز في فرن ساخن من قبل و أثناء الخبر تراعي أن لا تأخذ لون والمحافظة علي لونها الأبيض .

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طريقه تحضير الغريبة السوري بثلاث مكونات بطريقه ناجحه كالجاهزة100%