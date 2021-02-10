أسعار البنزين المعلنة من شركة أرامكو السعودية فبراير 2021

لا يخفي على الجميع أهمية البنزين في الحياة الطبيعية للفرد وذلك لدخوله في كل المعدات التي يعتمد عليها الإنسان في أداء أو تسهيل عمله وكذلك ضرورة توافره لعمل وسائل النقل المختلفة مثل السيارات والشاحنات والطائرات والقطارات والتي لا يستغني عنه فرد من المجتمع بل يستخدمها الجميع يوما وعادة ما تختلف أسعار البنزين من فترة لأخرى بسبب العديد من العوامل ومن أهمها العوامل الاقتصادية وكذلك الأسعار العالمية للبترول وتعتبر شركة أرامكو السعودية هي المسئول الأول عن تحديد أسعار الوقود بجميع أنواعه داخل المملكة وقد أعلنت الشركة أنه سوف يتم طرح الأسعار الجديدة للوقود يوم الأربعاء الموافق العاشر من فبراير 2020م .

ماذا تعرف عن شركة أرامكو السعودية

هي شركة الزيت العربية الأمريكية والتي تأسست عام 1933 م وهي إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مصادر الطاقة غير المتجددة وهي النفط والبترول والغاز الطبيعي وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بها مثل التنقيب والإنتاج وكذلك التكرير والتسويق ويقع المقر الرئيسي أو الأساسي للشركة في مدينة ظهران الموجودة بالمملكة العربية السعودية وتعد شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات من حيث قيمتها السوقية وتمتلك العديد من الشركات التابعة لها والمتواجدة في أماكن متفرقة من العالم ولشركة أرامكو السعودية القدرة علي تكرير ما يزيد عن أربعة مليون برميل يوميا من الغاز ولديها احتياطي كبير جدا من الغاز مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة علي مستوي العالم في احتياطي الغاز

قيمة 1,75 ريال سعودي للبنزين فئة 95

قيمة 1,62 ريال سعودي للبنزين فئة 91

قيمة0,52 ريال سعودي لتر الديزل

قيمة 0,75 ريال سعودي لتر البترول المسال

أسعار البنزين المعلن عنها في المملكة العربية السعودية فبراير 2021

قيمة 0,70 ريال سعودي لتر الكيروسين.

ميعاد بدء العمل بالأسعار الجديدة للبنزين داخل المملكة

يبدأ العمل بالأسعار الجديدة المقررة للبنزين داخل المملكة العربية السعودية من الخميس الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري ويستمر العمل بها لحين إصدار أي قرارات جديدة أخرى وكانت قد حددت المملكة العربية السعودية أسعار البنزين في شهر يناير الماضي والتي ينتهي العمل بها الأربعاء الموافق العاشر من فبراير .