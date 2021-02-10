أخبار اليمن : رئيسا النواب والوزراء يناقشان الأداء التكاملي بين المجلسين

رئيسا النواب والوزراء يناقشان الأداء التكاملي بين المجلسين
استعرض لقاء عقد اليوم بصنعاء ضم رئيسي مجلسي النواب الأخ يحيى الراعي والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، المواضيع المتعلقة بالأداء التكاملي بين المجلسين.
وناقش اللقاء بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء، القضايا المتصلة بالشأن العام وفي المقدمة سبل تعزيز الجهد المبذول لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن والاهتمام بقطاع الخدمات المرتبطة بصورة مباشرة بالمواطنين، بما يخفف من معاناتهم مع ضرورة إيلاء عناية خاصة للقطاعين الصحي والتربوي.
وتطرق اللقاء إلى آلية العمل المشتركة تجاه عدد من الأنشطة ومنها تعديلات بعض القوانين وتنقيحها بما يواكب التطورات الناشئة عن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن نتيجة العدوان والحصار.
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