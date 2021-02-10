الجيش اللبنانى: 3 خروقات جوية وبحرية إسرائيلية جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش اللبنانى فى بيان اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، إنه سجل خرقين جويين من قبل طائرتى استطلاع إسرائيليتين تخللهما تنفيذ طيران دائرى فوق مناطق الجنوب والبقاع. وأشار إلى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.

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