عاجل.. بدء عملية إزالة الألغام على جانبى الطريق الساحلى بين سرت ومصراتة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن بدء عملية إزالة الألغام من على جانبى الطريق الساحلى الذى يربط سرت بمصراتة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن بدء عملية إزالة الألغام من على جانبى الطريق الساحلى الذى يربط سرت بمصراتة. وكان رؤساء الوفدين الليبيين وجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

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