زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا. وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع اليوم الأربعاء، عند الساعة 13:20:00 (UTC) وعلى عمق 10.0 كم، ولم تصدر تحذيرات من وقوع تسونامي.

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