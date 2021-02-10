تحرك عاجل للشرطة السعودية بمنطقة حائل

كشفت صحيفة سبق السعودية عن قيام شرطة منطقة حائل بجولات ميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بحسب ما أعلنت عنه الصحيفة السعودية .

وأوضحت الصحيفة أن الجولة الميدانية، شملت كل المواقع التي تقع تحت اختصاصها بمحافظة الخبر، وبمساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.

كما تهدف الجولات أيضا التأكد من التزام تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الجولات الميدانية شددت علي وضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية، بضبط المخالفات في حق غير الملتزمين.