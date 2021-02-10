محمد بن زايد يعلن تكريم أنور قرقاش .. قرار جديد

أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، اليوم الأربعاء، تكريم وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، عبر تغيير " أكاديمية الامارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ".
وكتب بن زايد في تغريدة عبر تويتر: "تقديرًا لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي أعدنا تسمية " أكاديمية الامارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ".
وكان ولي عهد أبو ظبي أعلن منح وسام الاتحاد إلى قرقاش، وذلك تكريما لدوره في خدمة الإمارات على مدى سنوات طويلة.
وأكد أن الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.
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