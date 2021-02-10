لقاء مهم يجمع وزير الخارجية البحريني ورئيس المجلس الأوروبي |تفاصيل

أفادت وزارة الخارجية البحرينية بأن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية المملكة التقى اليوم، بمقر مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وأشارت الخارجية البحرينية في بيانها الى أن ذلك يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية المملكة إلى بروكسل.

وأشارت الخارجية إلى تعبير وزير خارجية المملكة ، عن اهتمام البحرين بتعزيز مختلف أوجه التعاون واستمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، ورغبتها في استثمار الفرص المتاحة من أجل تحقيق مزيد من النمو والتطور للمصالح المشتركة.

كما أثنى وزير الخارجية البحريني على الجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس الأوروبي في مواجهة مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية وإسهاماته في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتقديم الدعم والعون للدول المحتاجة.

من جانبه، ثمن تشارلز ميشيل الاهتمام البحريني الكبير بتعزيز قيم التعايش والتسامح بين مختلف الأديان والمعتقدات، ورعاية ثقافة السلام والتفاهم والإخاء بين شعوب العالم التي يرعاها ملك البحرين.

كما اكد على أهمية تطوير آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خدمة لمصالحهما المشتركة، وضرورة الاستمرار في التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتدارس فرص تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به الى آفاق أرحب.

كما تناول الاجتماع، تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.