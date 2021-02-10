بايدن يحث الكونجرس على تمرير خطة الإنقاذ من تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الكونجرس الأمريكي، ينبغي أن يمرر خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بتداعيات فيروس كورونا.
وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "دعوني أكون واضحًا، لا يجب أن يخسر أي شخص منزله في منتصف هذا الوباء".
وأضاف: "الكونجرس بحاجة إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء ونزع الملكية".
ويسعى بايدن إلى إقرار خطة تقضي بإنفاق 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب الوباء في موجة تسريحات للموظفين، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أن الخطة تسعى لتمديد التأمين ضد البطالة، ما يضمن للأمريكيين إمكانية الاعتماد على استمرار وجود الدعم تزامنًا مع أزمة كورونا.
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