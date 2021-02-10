عقب زلزال كاليدونيا.. دولة تحذر مواطنيها من موجات تسونامي

أصدرت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، تحذيرا إلى المواطنين بالابتعاد عن الشوطئ خوفا من موجات تسونامي، وذلك عقب زلزال كاليدونيا.

وضرب زلزال بلغت شدته 7,7 درجات جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة وفانواتو في المحيط الهادئ.

ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف من موجات تسونامي قد تضرب سواحل نيوزيلندا عقب هذا الزلزال القوي.

وتحاول السلطات في نيوزيلندا خلال الفترة الماضية السيطرة على جائحة كورونا، حيث تعد من انجح التجارب في العالم من حيث التعامل مع الفيروس.