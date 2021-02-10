بسبب كورونا.. قرار إماراتي عاجل في إمارة رأس الخيمة

اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا المستجد حيث قررت إغلاق جميع صالات المناسبات والأفراح في الإمارة.
وأشارت الدائرة بحسب صحيفة الإمارات اليوم ان القرار يكون ساريا ابتداءً من اليوم وحتى الخامس من مارس المقبل، قابلة للتمديد حسب الأوضاع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.
واشارت، الدائرة الي أن الإغلاق جاء تطبيقا للبروتوكولات الوطنية للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية وام قد أفادت بأن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة اعتمد عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي حددتها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين معها.
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